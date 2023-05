Sans Rafaël Nadal, l’édition 2023 de Roland Garros sera plus excitante

Si le Roi n’est pas, la dynastie doit se trouver un successeur. Pas d’évidence mais une foule de prétendants.

Parmi les candidats, son plus grand rival Novak Djokovic, le Serbe, contrairement à Nadal aura peut-être l’opportunité de viser un 23e, 24e voire 25e titre en Grand Chelem cette année. Le Serbe a trébuché sur Nadal en quart l’an dernier à Paris avant de s’offrir les deux autres GC auxquels il a participé dans la foulée… À Wimbledon et à l’Australian des surfaces qui conviennent mieux à son jeu.

Djoko n’est pas allergique à la terre battue loin de là mais cette année, Musetti, Lajovic et Rune ont mis à jour ses carences dans des matchs en deux sets gagnants. Pour lui aussi le poids des années se fait sentir (36 ans).

" Attention au Serbe car il arrive comme une bête blessée et c’est là pour moi qu’il est le plus dangereux " confie Philippe Dehaes. Sur un Grand Chelem, il se transforme, il se transcende, il se métamorphose ce qui me pousse à dire qu’il sera aussi un des favoris comme Medvedev d’ailleurs ".

"C’est certainement sa plus mauvaise préparation sur ses 10 derniers RG" analyse notre consultant Michel Bouhoulle. "En temps normal, j’aurais tendance à dire que c’est lui que je place comme favori mais pas au vu de sa préparation actuelle. Ce n’est pas le Djoko qu’on était habitué de voir."

Derrière les regards filent tous azimuts. Carlos Alcaraz, numéro un mondial et digne successeur ibérique du grand Rafaël focalisera l’attention.

"C’est sans doute celui qui a le jeu le plus adapté pour succéder à Nadal" selon Michel Bouhoulle. "S’il n’a pas de pépins physiques, je le place parmi les trois favoris pour la victoire finale. J’émets une petite réserve et je ne le place pas comme seul favori car les choses ont changé depuis quelques mois. Désormais il est numéro un mondial, la pression est différente, on va voir comment il va la gérer ".

" Je pense qu’il a la capacité et les qualités pour gérer la pression " enchaîne Philippe Dehaes, " mais ça reste un Grand Chelem, ce n’est pas un Master Series. Il l’a fait à l’US Open mais sur terre battue, c’est sans doute encore plus grand à ses yeux ".

La route est longue pour atteindre l’inaccessible étoile mais avec un chelem en poche à 20 ans et un bilan sur terre couronné à Barcelone et à Madrid, le jeune protégé de Juan-Carlos Ferrero devra assumer son statut comme Daniil Medvedev qui depuis son titre à Rome semble désormais prendre du plaisir dans les glissades. Numéro deux mondial, le Russe est capable du meilleur comme de l’inattendu. Suffisant pour être parmi les favoris.

"C’est celui qui a le plus d’expérience derrière Djokovic, il a un jeu atypique qui reste très difficile à jouer. C’est le prototype des adversaires que les joueurs n’aiment pas rencontrer. Il a les capacités à donner à son adversaire la balle qu’il n’a pas envie de recevoir. Il a tendance à faire mal jouer ses adversaires. Pour moi, il figure également dans le top 3 des favoris avec Alcaraz".