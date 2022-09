Sans pétrole, la fête est plus folle ?

Le sac banane, des baskets usées et le bracelet : le festivalier est prêt. Il ne lui manque qu’une bonne scène, une ambiance bien festive. C’est-à-dire ? Un peu folle, déconnectée du quotidien, des obligations, des soucis, des responsabilités. Lâcher, quoi.

Alors… Quand on entend parler de rendre les fêtes "écoresponsables", comment dire ? Il y a comme une contradiction apparente entre l’ivresse de la fête et le mot "sobriété", entre l’insouciance recherchée et le mot "responsable". Entre le plaisir du présent et les turbulences de l’avenir.

Mais ce podcast s’interroge : est-ce incompatible ? Ne peut-on pas rendre un festival durable sans altérer la fête ? Qu’est-ce qui pollue, lors d’un grand événement ? Qu’est-ce qui freine le changement ?

Cet épisode d'"Après nous, les mouches ?" aborde le défi environnemental de l’un des plus grands festivals de musique d’Europe : Tomorrowland.

Il y aura des paillettes et des tongs, de la bière et des idées, une touche de greenwashing, le tout emballé dans les décibels comme un durum de fin de soirée.

"Après nous, les mouches ?" est un podcast de reportages sonores sur l’environnement, disponible sur Auvio et vos plateformes habituelles. Mais c’est aussi une curieuse expression employée en Belgique : celui qui dit "après moi, les mouches !" dit, en gros, qu’il se fiche de ce qui viendra après lui, des suivants. Ce podcast va précisément écouter les "suivants", les jeunes Européens qui héritent de cette terre, notre cocon qui prend l’eau.

Habillage : Miossec, "Après nous les mouches"

Avec les festivaliers de Tomorrowland et Debby Wilmsen, sa porte-parole, et Samuel Chappel (Event Change – Lasemo).

