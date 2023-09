Sans médecins formés aux IVG, l’accès à l’avortement est menacé

Pour sensibiliser les futurs médecins à l’IVG, il faut commencer par leur en parler en cours. C’est le cas, tant en bachelier qu’en master, mais Anne Delbaere le reconnaît, on ne peut pas vraiment parler d’une formation spécifique : "La thématique de l’IVG est abordée en première année de médecine lors du cours de santé publique mais c’est une heure seulement et on se concentre sur les questions éthiques et pas encore médicales. Une autre heure de cours est consacrée à l’IVG en master 2, c’est-à-dire en 5e année de médecine mais on n’entre pas dans le détail." La véritable formation se fait plus tard sur base volontaire à l’hôpital ou en centre de planning.

Encore faut-il que les étudiants en médecine marquent un intérêt personnel à la question. Sont-ils prêts à se former ? Sur le campus de l’ULB, certains sont plutôt réceptifs, comme Alice : "Si ça peut aider, je serais prête à rejoindre un centre de planning parce que c’est important que tout le monde ait accès à ce droit-là et puisse faire ses propres choix. "

Gilles est du même avis : "Je suis conscient qu’on a besoin de nous et ça m’intéresse fort, j’aimerais bien faire ça. Ce n’est pas le cas de tout le monde parce qu’on a beaucoup d’options mais moi ça m’intéresse. Je trouve qu’on doit nous en parler pour nous sensibiliser et savoir si ça nous intéresse vraiment ce côté-là du métier. Et donc, c’est bien d’avoir un cours assez tôt dans le cursus, même s’il n’est pas basé sur la technique médicale. "

Il faut même aller plus loin, estime Artémis, " à part les deux heures de cours en bac et en master, la formation à l’IVG doit se faire de manière volontaire, mais je trouverais bien qu’il y ait une partie obligatoire parce que tout le monde n’est pas sensible au sujet alors que, selon moi, toutes les femmes devraient avoir droit à l’IVG. "

Shéhérazade tempère un peu : " Moi, je trouve qu’on a eu assez d’infos pour comprendre et ça me suffit. En fait, tout dépend de la personne. On est à l’ULB, c’est une université libre, c’est donc chacun selon sa conviction religieuse. Si on refuse de pratiquer une IVG, on peut toujours orienter la patiente vers un ou une collègue qui s’en chargera. Personnellement, je compte plutôt me tourner vers la chirurgie pédiatrique. "

On trouve même des étudiants qui affirment ouvertement qu’ils refuseront de pratiquer des avortements plus tard. C’est d’ailleurs leur droit, comme le rappelle le docteur Delbaere : "La pratique de l’IVG se fait toujours sur une base volontaire, il existe une clause de conscience prévue par la loi, les médecins ne sont jamais obligés de pratiquer une IVG, mais dans le cas d’un refus, ils sont tenus d’informer et de diriger les patientes vers des centres qui le pratiquent. "