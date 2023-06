"Sans masque, ni gants, ni lunettes" : au Pérou, des ados pulvérisent nos pesticides interdits

"Ce qui nous a surpris", relate Frédéric Loore, "c’est qu’on s’attendait à devoir travailler – pour les images – au téléobjectif, à 300 mètres des cultures, et on n’imaginait pas qu’on puisse rencontrer les producteurs et leur parler de pesticides extrêmement dangereux qu’ils utilisent allègrement tous les jours, avec le plus grand naturel. Tous ces gens ont tellement intégré le modèle agro-industriel, qui fait des gains de productivité à l’aide d’engrais de synthèse, cela leur paraît tellement évident qu’il n’y a pas d’autre manière de cultiver, que pour eux, expliquer qu’ils répandent ça sur les cultures au mépris de leur santé et de leur environnement… Ça leur paraît tellement naturel. Au départ, ils ont quand même un héritage d’une tradition andine vieille de 5000 ans, et en l’espace de 3 décennies, les grands fabricants mondiaux de produits phyto sont parvenus à balayer totalement cet héritage et à les convertir au modèle d’agriculture intensive et industrielle."