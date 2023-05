"Sans les trappeurs bénévoles, il y aurait plein de chats affamés, malades, voire agonisants dans les rues"

"Ce n’est pas viable à long terme. Cela fait trop d’animaux errants, pas pris en charge, pas soignés, qui risquent de se faire écraser et qui meurent de faim".

Pour Françoise Di Folco, les chats errants sont de plus en plus nombreux. "Oui, il y en a de plus en plus. Les gens prennent des animaux et quand ça les lasse, ils les mettent dehors". Pour elle, le problème de la prolifération des chats errants est un problème à la fois sanitaire et d’ordre public. "C’est un problème sanitaire parce que ces chats ne sont pas antiparasités, qu’ils ne reçoivent pas les soins corrects, c’est un problème d’ordre public parce qu’ils traversent la route, ils peuvent se faire écraser et même causer un accident".