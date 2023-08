Sans le savoir, elles demandent à une célèbre actrice de les prendre en photo

Au cours de notre vie, nous avons sûrement croisé plusieurs célébrités sans même nous en rendre compte. Quand on s'en aperçoit par après, on a tendance à s'en vouloir de ne pas l’avoir réalisé plus tôt. C’est ce qui est arrivé à @secondhandsroom (Neen) et son amie au concert de Taylor Swift, comme elle l’explique sur TikTok.

Contentes d’avoir eu leur place, elles ont voulu immortaliser ce moment avec la foule qui se remplissait dans le SoFi Stadium, à Inglewood en Californie. Plutôt que de prendre un selfie, elles ont demandé à une femme dans le public si elle pouvait les prendre en photo. Elles ont très vite eu l’impression de la reconnaître. "Elle ressemble beaucoup à Christina Yang dans Grey’s Anatomy !", se sont-elles dit, raconte Neen dans son TikTok. Elles ont ensuite découvert qu’il s’agissait bien de Sandra Oh (Grey’s Anatomy, Killing Eve) après avoir mis une photo d’elle au concert avec ses filles en story sur Instagram.

Quand la TikTokeuse a vu ça, elle n’en a pas cru ses yeux. "Je ne vais jamais m’en remettre", a-t-elle écrit en légende de sa vidéo. Depuis sa publication, son histoire a récolté 8,1 millions de vues. Elle a expliqué qu’elle et son amie s’en étaient doutées mais qu’elles n’avaient pas osé demander, au cas où elles se trompaient. Plusieurs personnes ont commenté, disant qu’il s’agissait sûrement du plus beau cadeau qu’elles pouvaient faire à l’actrice. "Je suis sûre qu’elle était heureuse d’être traitée comme une fan et non comme une célébrité. J’adore ça !", peut-on lire. Ou encore : "Tu lui as sûrement fait sa journée en la traitant comme une personne normale. C’est génial".