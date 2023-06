Sans le savoir, Disney a engagé un acteur porno dans "La Petite Sirène"

Dans la version live action de La Petite Sirène, le peuple de la mer compte aussi des sirins et tritons. Des photos devenues rapidement virales ont montré un trio de mermen aux physiques particulièrement spectaculaires et identifiés comme étant Marcus Hodson, Jacob Maynard et Stefano Marshall, ce dernier ayant une petite activité complémentaire méconnue jusqu’ici.

Lors du tournage du film en Sardaigne, Stefano avait partagé un certain nombre de photos des coulisses sur son Instagram. En taguant Disney et en légendant : "Des souvenirs de toute une vie avec des amis de toute une vie".

Internet s’est vite emparé de l’histoire de l’un d’entre eux : Stefano Tomadini, dit Stefano Marshall, un jeune mannequin italien de 24 ans.

Comme les médias sociaux se sont emballés, des journaux comme The Sun sont allés plus loin dans leur enquête et se sont aperçus que le model italien qui vit à Londres est aussi… acteur porno à ses heures. Il aurait publié, contre rémunération entre 800 et 1000 £, trois vidéos sur des sites pour adultes sous un autre pseudonyme, "Dante Ferrari".

Une activité dont Disney n’avait pas connaissance lors du casting et dont le réalisateur Rob Marshall et son mari le producteur et chorégraphe John DeLuca affirment la même chose : "Les directeurs de casting ont décidé d’embaucher un certain nombre de modèles masculins vraiment sexy pour jouer des tritons dans le film mais sans avoir la moindre idée de l’existence des vidéos pour adultes de Stefano".

La Petite Sirène étant un film familial destiné aux enfants, on imagine la gêne chez Disney pourtant habitué à ne rien laisser au hasard. Un porte-parole de Disney a refusé de commenter mais une source proche du tournage a tout de même lâché que c’est "le gros blockbuster de l’été pour les enfants, c’est un peu gênant pour Disney".