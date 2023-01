"Sans le nucléaire, nous ne couvririons que la moitié des besoins de la société à l’horizon 2050", déclare Marie-Christine Marghem (MR)

Après six mois de négociations, Engie et le gouvernement fédéral décidaient le 9 janvier dernier de prolonger les réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 de dix ans, entre l’hiver 2026 et l’hiver 2036. Une façon pour les dirigeants de garantir l’approvisionnement électrique de la Belgique.

Pourtant, la Belgique aurait dû se passer du nucléaire dès 2025. Alors pourrons-nous un jour nous débrouiller sans ?

Pour la députée fédérale MR Marie-Christine Marghem, et le président de Défi François De Smet, c’est impossible. "J’ai installé plus de 1500 MW d’offshore en mer du Nord et même si on quadruple cette capacité sur terre et en mer, si l’on couvre tous les toits de Belgique de panneaux solaires, nous n’arriverons pas à couvrir les besoins de la société à l’horizon 2050, lorsque nous devrons être neutres en carbone. Nous n’en couvririons que la moitié."