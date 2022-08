Sans hit majeur, ''Peter Gabriel II'' un obscur chef-d’œuvre !

Le second album studio de Peter Gabriel sort le 3 juin 1978.

“Peter Gabriel” – souvent surnommé “Peter Gabriel II” ou “Scratch” (en référence à la pochette) par les fans – est enregistré à partir de fin 1977 dans les studios Relight d’Hilvarenbeek aux Pays-Bas et The Hit Factory de New York. Produit par le guitariste Robert Fripp, connu pour être l’âme de King Crimson ainsi que pour son travail avec David Bowie, il s’agit d’un album assez complexe et expérimental. Contrairement à son prédécesseur ou au suivant, il ne comporte pas de "tube". Cependant on y retrouve quelques perles telles que "Mother of Violence" (cosigné par Gabriel et celle qui est alors sa femme à l’époque, Jill) ou encore "Indigo". Il se classera quand même à la 10e place des charts britanniques et à la 38e place du billboard 200 US.