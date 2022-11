Sans forcer, ni briller, les Pays-Bas se baladent face au Qatar et finissent tranquillement en tête de leur groupe (2-0)

Le Qatar est volontaire, le Qatar se bat, mais qu’est-ce que c’est faible. Sans forcer, sans même forcément bien jouer, les Pays-Bas sont tranquillement venus à bout du pays hôte, inscrivant un but par mi-temps (2-0). Une victoire qui permet aux Oranje de signer un 3e match sans défaite pour finir en tête de leur groupe.

Comme lors de chaque match depuis le début de ce Mondial 2022, c’est Cody Gakpo qui s’est chargé d’endosser le rôle de décapsuleur. Presque trop facilement, le nouveau phénomène oranje s’est engouffré dans la surface qatarie avant de déclencher une frappe rasante qui n’a laissé aucune chance à Barsham.

Se contentant de gérer sans donner l’impression de vouloir planter ce 2e but, les Néerlandais se sont finalement mis à l’abri à la 49e, De Jong reprenant un tir dévié de Memphis dans le petit rectangle. Enfin plus incisifs en fin de match, les hommes de Louis Van Gaal ont même planté une 3e rose grâce à Steven Berghuis mais elle a été annulée pour une faute de main.

Au petit trot, les Pays-Bas franchissent l’écueil qatari et filent en 8e. De son côté, le Qatar empile une 3e défaite consécutive et rentre dans l’histoire comme étant le pire pays hôte avec ce zéro pointé (0/9). Pas franchement une surprise au vu des criantes lacunes montrées pendant ces trois matches. Malgré une vraie bonne volonté, on le répète...