Sans-faute, défense de fer, efficacité, Hoefkens, les chiffres qui permettent au Club Bruges de rêver plus grand

270 minutes et toujours pas le moindre but encaissé ! L’accès du but brugeois est fermé au double tour. Ce n’est pas courant pour un club belge en Ligue des Champions et cela contribue forcément aux bons résultats brugeois. Avant les matches de ce mercredi soir, il n’y a que deux autres équipes qui ont gardé leurs buts inviolés : le Bayern Munich et le Real Madrid (qui n’a joué que deux fois).



Simon Mignolet, encore brillant face aux Colchoneros, contribue évidemment à cette invincibilité. Avec 13 arrêts, il affiche le 4e total dans ce domaine derrière Pasveer (Ajax, 16), McGregor (Glasgow, 15) et Onana (Inter, 14). Parmi les gardiens les plus sollicités, il est le seul à avoir gardé systématiquement le zéro. Ses "collègues" ont respectivement encaissé 8, 5 et 2 fois.