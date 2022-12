Sans équipe, l'insatiable attaquant Pierre Rolland prend sa retraite

Pierre Rolland arrête sa carrière. Sans équipe, le coureur français n’a pas su retrouver un nouvel employeur et tire sa révérence à 36 ans.

"J’aurais aimé continuer mais le destin en a décidé autrement et je vous annonce que je mets un terme à ma carrière de cycliste professionnel. Durant toutes ces années, j’ai eu la chance de rencontrer de très belles personnes. Forcément, je me suis lié d’amitié avec certains coureurs, les staffs mais également les mécaniciens, les ostéopathes. Je tiens à remercier les managers qui ont cru en moi et qui m’ont fait confiance. Une nouvelle aventure va commencer, un nouveau chapitre de ma vie. Certes, ma vie de coureur cycliste se termine mais il y a plein de beaux projets et je vous tiendrai informé rapidement de mon avenir. D’ici quelques semaines ou quelques mois, je vous dirai de quoi seront fait mon avenir et la suite de ma vie. Aujourd’hui, quelque chose me tient très à cœur, c’est tout simplement vous dire merci de m’avoir soutenu durant toute ma carrière sur le bord des routes, vous m’avez parfois transcendé pour réaliser quelques exploits.", a expliqué le coureur français dans une vidéo retraçant certains passages de sa carrière.

Passé notamment par l’équipe Europcar, le coureur n’aura donc pas trouvé un nouvel employeur après l’arrêt surprise de son équipe B&B Hotels KTM, faute de moyens. Éternel animateur des courses, le natif de Gien aura notamment remporté deux étapes sur le Tour de France dont une au sommet de l’Ape d’Huez en 2011, année où il a décroché le maillot blanc, mais aussi une étape sur le Giro. Au niveau des classements généraux, il a tout de même fait trois top 10 sur la Grande Boucle et une quatrième place sur les routes du Giro. "Attaque de Pierre Rolland" fait désormais partie du passé, une triste nouvelle pour les fans d’un animateur régulier du peloton.