Sans enfants et heureuse : "Pour exister dans la société, une femme peut affirmer sa féminité autrement"

La question du pourquoi revient souvent. "Selon une enquête de la Fondation Roi Baudoin de 2019, les principales raisons de rester sans enfants sont liées à des considérations personnelles, comme le fait de poursuivre une carrière (43%), de désirer plus de liberté et d’indépendance (37%), de voyager ou de se consacrer à des loisirs (35%)", explique Alice Rees, doctorante en démographie à l’UCLouvain. D’autres raisons financières liées à la difficulté de trouver un logement abordable (28%) ou au coût de l’éducation et des soins de santé (23%) sont aussi évoquées.

Or, nos témoignages le montrent, le thème de l’écologie revient souvent. "Une éco-anxiété ou un souhait de ne pas alourdir la terre de plus d’humains sont en effet des motifs convoqués. Il en existe d’ailleurs des formes assez radicales, comme le Mouvement pour l’extinction volontaire de l’humanité (Voluntary Human Extinction Movement)", analyse Bernard Fusulier.

Chez nos intervenantes, c’est souvent un ensemble de facteurs. "Au-delà des raisons politiques et écologiques, je veux aussi éviter de rejouer les traumas et les schémas familiaux, et refiler à un autre être humain l’amertume de la haine familiale. Et puis, j’ai déjà l’impression que c’est difficile de se gérer en tant qu’adulte, je ne sais pas comment je réagirais en tant que mère. Je n’ai pas beaucoup de confiance en moi", ajoute Camille.

Cette trentenaire psychologue, par exemple, a vécu les choses autrement. "Je n’ai pas ce désir biologique de tomber enceinte et vouloir un enfant. Je me dis même que si un jour je ressentais l’envie de devenir mère, j’opterais plutôt pour l’adoption ou la famille d’accueil. Et lorsque je l’ai décidé, je n’ai pas vu ce choix comme étant féministe. On peut être mère et féministe. Je dirais que la dimension politique est plutôt du côté écologique. Après, il y a quelque chose de politique lorsqu’on pose un choix en tant que femme, d’autant plus lorsque ça rompt avec un cadre très ancré dans la société comme la maternité. Depuis l’enfance, on est exposé à cela et moi je l’ai vécu en tant que femme cisgenre. Mon choix a été pourtant personnel."

Souvent, en effet, les femmes childfree cherchent à construire un discours socialement acceptable face à ce choix, affirme Bernard Fusulier, sociologue à l’UCLouvain et directeur d’un mémoire sur le sujet.