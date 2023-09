Sans électricité depuis 15 jours, les résidents du parc du Renoz à Burdinne ont récupéré le courant

À Burdinne, la commune et l'opérateur des réseaux d'électricité et de gaz RESA sont parvenus à un accord pour les ménages qui étaient sans électricité depuis une quinzaine de jours suite à un défaut de paiement dans le parc du Renoz. C'est le CPAS qui va se charger des factures d'électricité à payer via des avances que l'organisme récupérera auprès des habitants, a communiqué le bourgmestre Frédéric Bertrand.

La cinquantaine d'habitants du parc résidentiel du Renoz, un ensemble de chalets et de caravanes situé dans la commune de Burdinne en province de Liège, a pu récupérer l'électricité ce vendredi.

Une solution provisoire a en effet été trouvée, comme l'explique Frédéric Bertrand: "Suite à une réflexion avec le ministre Christophe Collignon, on a décidé de procéder à une avance récupérable de 4.500 euros par mois, via le CPAS, jusqu'à la réalisation des travaux d'équipement de la voirie et de l'individualisation des compteurs".

À charge ensuite aux ménages de procéder au paiement d'une provision de 125 euros sur le compte du CPAS de la commune. "La solution ultime vers laquelle on avance, mais qui prendra probablement six mois, c'est l'installation de compteurs individuels eau et électricité. Cette situation ne pouvait plus durer, il va commencer à faire plus froid", argumente encore le bourgmestre, satisfait d'avoir trouvé cet accord qui a permis le retour de l'électricité vendredi en fin d'après-midi.

La dette des sociétés Luminus et Resa, qui s'élève presque à 50.000€, est gelée mais ne disparaîtra pas pour autant, avertit encore le maïeur: "Elle sera récupérée par les soins du liquidateur de la copropriété", conclut-il. Outre ce problème d'électricité, une grosse fuite d'eau a été constatée dans le parc, pour un montant de 25.000 euros.