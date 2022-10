Sans Eden Hazard, un Real en manque d’inspiration bute face à Girona

Après la victoire de Barcelone plus tôt dans la journée, les trois points étaient nécessaires au Real Madrid pour garder une avance confortable sur son dauphin. Les hommes de Carlo Ancelloti avaient également à cœur de se relancer au plus vite après leur première défaite cette saison (3-2 face à Leipzig en Ligue des Champions). Mais les Madrilènes ne sont pas parvenus à faire mieux qu’un nul (1-1) face au 18e de Liga.

Après une première mi-temps laborieuse, Madrid ouvre enfin le score à la 70e minute. Bien servi par Federico Valverde, Rodrygo n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets de Paulo Gazzaniga (1-0). Mais dix minutes plus tard, La VAR va doucher les espoirs madrilènes. Après une faute de main de Marco Asensio dans le rectangle, l’arbitre désigne le point de pénalty et Cristhian Stuani se charge de prendre Thibaut Courtois à contrepied (1-1, 80e).

Et la soirée des Merengues va empirer. Rodrygo pense remettre les siens en tête mais l’arbitre annule le goal, estimant que le gardien de Girona avait une main sur le ballon lorsque le Brésilien a glissé le ballon au fond. Au début des neuf minutes de temps additionnels, Toni Kroos reçoit une seconde carte jaune et est exclu. Le score ne changera pas et Girona arrache un point au leader de La Liga.

Au classement, le Real garde un point d’avance sur le FC Barcelone, mais n’a pas rassuré ses supporters. Eden Hazard aura quant à lui passé toute la soirée sur le banc du Santiago Bernabéu.