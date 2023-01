Sans Eden Hazard, le Real s’incline à Villarreal et laisse le champ libre au Barça

Le Real Madrid fait grise mine ce samedi. De manière plutôt logique, les Merengue ont été battus sur la pelouse de Villarreal (2-1) et offrent au Barça la possibilité de reprendre la tête du championnat seul.

Pour l’ouverture de la 16e journée de Liga, le Real Madrid avait rendez-vous avec un déplacement très périlleux du côté de Villarreal avec un onze historique : pour la première fois de l’histoire de la Casa blanca, aucun Espagnol n’était titulaire. Un événement unique en 121 d’histoires et 4435 rencontres.

Comme toujours, Thibaut Courtois était titulaire entre les perches merengue alors qu’Eden Hazard était, sans surprise, à nouveau sur le banc le jour de son 32e anniversaire.

Si certaines inquiétudes avaient surgi du côté madrilène après la qualification étriquée en Coupe du roi face à Cacereno, pensionnaire de D4, elles n’ont pas du tout été effacées. Dès le début de la rencontre, les champions d’Espagne ont failli être pris à froid. Sur un centre de Moreno, Coquelin reprend le ballon d’une talonnade subtile et voit ensuite le cuir mourir sur le poteau de Courtois dans ce qui aurait pu ressembler au but de l’année (5e).

En manque d’inspiration, le Real aurait pu tout de même ouvrir le score si Militao n’avait pas attendu autant de temps avant de tenter sa chance dans le grand rectangle, permettant à Pino de venir le gêner (21e). Dans la foulée, Courtois doit s’interposer devant le même Pino et réussit à s’interposer alors que l’Espagnol essaie de le contourner (23e). Si Vinicius s’offre une occasion juste avant la pause (40e), les deux équipes rentrent aux vestiaires avec une évidence : Villarreal aurait pu espérer mieux.

Après la pause, le Sous-marin jaune continue sur sa lancée et réussit, cette fois, à concrétiser. Après une passe totalement manquée par Mendy, Parejo trouve le cuir et Moreno. Celui-ci décale Pino qui tente sa chance. Sa frappe est légèrement déviée par Courtois mais finit surtout sur Mendy qui ne peut s’empêcher d’envoyer le cuir dans ses propres filets (47e).

Dos au mur, le Real réagit instantanément via son capitaine mais la frappe de Benzema frôle le poteau de Reina (49e). Le Real réussit tout de même à égaliser via son buteur français après une faute de main de Foyth dans le grand rectangle qui oblige l’arbitre, après consultation de la VAR, d’accorder un penalty aux Madrilènes. Un penalty transformé parfaitement par son capitaine (60e).

Revenu au score, le Real reprend un but dans la foulée, également sur penalty. Comme sur le précédent, c’est une faute de main, cette fois-ci d’Alaba, qui contraint l’arbitre à désigner le point de penalty. Et comme sur le précédent, il est parfaitement transformé. Gerard trompe Courtois, Villarreal repasse devant (63e). Devant cette situation, Ancelotti n’a pas le choix et décide de faire monter Vazquez et Rodrygo.

Ce choix aurait pu d’avérer payant mais le Brésilien n’est pas assez précis après un ballon vicieux dans le grand rectangle (78e). Ancelotti tente alors le tout pour le tout et fait monter Asensio, ce qui sonne le glas des derniers espoirs belges pour une montée au jeu de l’ancien capitaine des Diables. Cela fait donc onze matches de suite en championnat où Hazard est resté sur le banc, soit depuis le 11 septembre.

Malgré une superbe dernière occasion pour Vinicius dont la frappe passe juste à côté (87e), le Real doit s’incliner à Villarreal où il n’a jamais maîtrisé son sujet. En tête de la Liga à égalité avec le Barça, le Real offre donc une opportunité en or aux Blaugranas de reprendre seuls la tête du championnat même si leur déplacement à l’Atletico Madrid sera très compliqué ce dimanche soir.