Sans Eden Hazard, encore oublié sur le banc, le Real Madrid met fin à la belle série du Betis Séville

Le Real Madrid a souffert, sans doute douté par moments, mais est finalement venu à bout du Bétis Séville (2-1) au terme d’une rencontre haute en intensité ce samedi après-midi.

Un succès qui permet aux Merengue de garder leur bilan immaculé (12/12) et qui porte le sceau de la doublette brésilienne Vinicius Jr-Rodrygo. Le premier, bien en cannes en début de match, a profité d’un service millimétré de David Alaba après 9 minutes pour crucifier Silva d’un lob somptueux.

Le second, plus en retrait dans le jeu, a fructifié un centre à ras de terre du supersub Federico Valverde pour remettre les Merengue aux commandes en 2e mi-temps.

Entre-temps, l’ancien de la maison madrilène, Sergio Canales, avait remis les compteurs à zéro d’une frappe vicieuse, passée entre les jambes d’un Thibaut Courtois bien impuissant sur le coup.

Plus incisifs, logiquement dominateurs dans le jeu, les Merengue se sont contentés de confisquer le ballon mais sans parvenir à planter de troisième but. On s’en contentera probablement amplement du côté de Carlo Ancelotti, qui malgré un beau discours, continue de se passer des services d’Eden Hazard, coincé sur le banc pendant 90 minutes pour la 2e fois consécutive.

Notons, pour être complets, que pour le Bétis Séville, agréable surprise du début de saison, c’est le 1e coup d’arrêt après trois victoires consécutives pour entamer cet exercice.