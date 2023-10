Sans club depuis le divorce à l'Union, Karel Geraerts devrait rebondir en D2 allemande

Fin de la saison dernière, Karel Geraerts quittait l'Union Saint-Gilloise au terme d'une saison réussie. Une deuxième place finale en Pro League, à égalité avec le Racing Genk, et un quart de finale en Europa League.

Les négociations entre le club unioniste et son entraineur n'avaient toutefois pas abouti. "L’Union voulait absolument rompre mon contrat actuel. Or, j’avais l’intention de rester. J’ai indiqué que je voulais continuer dans les mêmes conditions, mon engagement et ma volonté de gagner n’auraient pas changé. Mais cette ligne de conduite était inavouable pour l’Union, qui a donc décidé de me mettre à la rue. Je n’ai fait qu’une proposition raisonnable", résumait Geraerts. Cité au FC Bruges, au Standard de Liège, chez les Espoirs belges, à Nice, à Lorient et à Strasbourg, l'ancien joueur est malgré tout resté à quai.

Sa situation semble évoluer puisqu'il serait proche de Schalke 04 selon le Bild. Le club de Gelsenkirchen, cher à un autre entraineur belge (Marc Wilmots), serait en bonne voie pour se mettre d'accord avec le coach de 41 ans.

La formation allemande a bien besoin d'une nouvelle dynamique puisqu'elle végète à la 16e position (sur 18) en deuxième division. Après huit rencontres, le club compte sept petites unités, soit deux victoires, un partage et cinq défaites.