Après le départ d'Edward Still, Courtrai a désigné Glen De Boeck comme nouvel entraîneur après quatre ans sans club.

Dernier du championnat, le KVK a trouvé le successeur d'Edward Still. Pour se sauver, la direction a jeté son dévolu sur Glen De Boeck, pourtant sans club depuis bientôt quatre ans. Par le passé, l'ancien Diable rouge avait déjà coaché au Stade des Éperons d'Or entre novembre 2017 et novembre 2018. Il a signé un contrat jusqu'en 2026 et entrera en fonction lundi.