Sans briller, Manchester United s’impose sur la plus petite des marges face à Wolverhampton

Manchester United s’est imposé 1-0 face à Wolverhampton lors du dernier match de la première journée de Premier League. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Raphaël Varane à la 76e minute. Les deux recrues mancuniennes Mason Mount et André Onana étaient titulaires au coup d’envoi.

Gêné par un pressing des Wolves en première mi-temps, Manchester United a eu du mal à développer son jeu et ce sont les visiteurs qui étaient les plus entreprenants. Sarabia se procurait la plus belle occasion de la première demi-heure sur un contre, avec une frappe du gauche déviée par Varane en corner (26e). Cunha flirtait avec le poteau opposé quelques minutes plus tard et faisait frémir Old Trafford (33e). Du côté des Red Devils, Rashford (45e+2) et Varane (45e+2) manquaient d’ouvrir le score pour les locaux juste avant le coup de sifflet de l’arbitre.

Wolverhampton poursuivait son plan de jeu en seconde période et Cunha forçait Onana à son premier arrêt (55e) en deuxième mi-temps tandis que Neto loupait l’ouverture du score sur un contre (72e). C’est finalement Varane qui ouvrait la marque sur un centre d’Aaron Wan-Bissaka après une superbe ouverture initiale de Bruno Fernandes (76e). Onana sauvait les siens à trois reprises dans le dernier quart d’heure. D’abord sur deux tentatives à bout portant de l’ancien anderlechtois Fabio Silva (83e et 84e) et ensuite sur une frappe du nouvel entrant Hwang (90+4e). Le gardien camerounais permettait aux Mancuniens de commencer leur saison par une victoire.

Avec cette victoire, Manchester United rejoint, entre autres, Manchester City, Arsenal et Newcastle en tête du championnat avec 3 unités. Les hommes de Erik Ten Hag se rendront à Tottenham samedi à 18h30 pour la 2e journée.