Sans autorisation, un centre pour demandeurs d’asile menacé de fermeture par la commune de Coxyde

La ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA), a demandé la semaine dernière à ses services de contrôle d’intervenir en ce sens dans le village de conteneurs. D’après M. Vanden Bussche, il est aussi question d’une deuxième infraction.

"Il n’y a plus de permis d’exploitation pour le centre. Le délai de trois ans est expiré." Le Collège des bourgmestres et échevins demande dès lors de fermer le centre d’asile. La secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole De Moor (CD&V), a déjà contacté le bourgmestre, qui explique qu’elle lui a seulement annoncé que le centre resterait ouvert plus longtemps, jusqu’à la fin de l’année 2025.

Aucune solution n’a été trouvée pour remédier aux infractions. Le bourgmestre se pose encore beaucoup de questions. "Je ne comprends pas ce qui se passe. Fedasil se considère-t-elle au-dessus de la loi ? Nous avons déjà fait preuve de beaucoup de patience. Quelle est la prochaine étape de la ministre, commencer à squatter des locaux au lieu de les occuper ?", s’interroge M. Vanden Bussche.