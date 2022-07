Sans-abrisme : le gouvernement fédéral libère 10 millions d'euros pour des projets d'accès immédiat au logement

Le gouvernement fédéral a libéré 10 millions d'euros dans le cadre d'un appel à projets "Housing first", ont annoncé vendredi les ministres de l'Intégration sociale et des Grandes villes, Karine Lalieux et Meryame Kitir.

Le principe de "Housing First" vise à proposer un accès immédiat au logement aux personnes sans-abri les plus fragiles, par leur parcours de vie en rue ou leur santé (mentale, physique, assuétude?). Vingt-cinq CPAS sur l'ensemble du territoire belge seront soutenus. Les bénéficiaires de ces projets - des sans-abri de longue durée - se verront offrir une solution de logement durable. Le montant libéré a déjà été budgétisé et provient du Plan de relance européen.

Les jeunes sont ciblés. Les recensements récents montrent qu'un sans-abri sur cinq est âgé de 18 à 25 ans. "Les jeunes adultes présentent un risque beaucoup plus élevé de pauvreté que les autres groupes d'âge", a souligné Mme Lalieux. "Le chômage est souvent plus élevé chez les jeunes que la moyenne. Les chiffres montrent aussi qu'un tiers des bénéficiaires du revenu d'intégration ont moins de 25 ans. Le nombre de jeunes bénéficiaires du RIS a par ailleurs augmenté de 44% ces trois dernières années. Via des projets de 'Housing First', nous sommes en mesure de répondre à ces défis."

Les logements mis à disposition des jeunes sans-abri devront répondre à des normes de qualité minimales et viser l'efficacité énergétique. Le prix du loyer sera adapté à la situation personnelle et financière des locataires.