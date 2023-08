Sans-abrisme : le fédéral durcit l’octroi de l’adresse de référence, des associations s’insurgent

Le Front commun SDF de Bruxelles s’indigne. Une récente circulaire du gouvernement fédéral rend plus strictes l’attribution et la conservation de l’adresse de référence. L’adresse de référence, c’est une aide permettant à une personne sans-abri d’avoir une adresse administrative où recevoir son courrier et de continuer à bénéficier de tous ses droits.

Il existe deux types d’adresse de référence. Pour les sans-abri vivant dans la rue ou dans un squat, ce sera l’adresse du CPAS de la commune sur laquelle se trouve le sans-abri. Et puis, il y a le sans-abri hébergé par un particulier. Dans ce cas, l’adresse de référence sera celle de l’hébergeur. C’est là que la nouvelle circulaire rebat les cartes.

"Désormais, théoriquement, d’après la nouvelle circulaire, il y a le risque d’une domiciliation d’office après six mois. Dans ce cas, l’hébergeur et l’hébergé deviennent cohabitants", déplore Jean Peeters, membre du Front commun SDF.

Ça leur sort la tête de l’eau

Or, devenir cohabitant, c’est perdre une partie de ses allocations de chômage ou de son revenu d’intégration sociale. Lui aussi membre du Front commun SDF, Jose Parades a aidé des personnes en difficulté à obtenir une adresse de référence : "J’ai eu un camionneur pour qui l’adresse de référence a permis d’obtenir une carte professionnelle de camionneur. Cela aide beaucoup de personnes, ça leur sort la tête de l’eau", un premier pas capital pour retrouver un logement et de la dignité.

Le Front commun SDF voit dans ce durcissement de la circulaire une préoccupation sécuritaire davantage qu’un souci de mieux aider les plus précarisés de la société.