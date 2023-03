Sans-abrisme : Jeunes, femmes ou issues de l'immigration, des réalités très diverses

Environ 20% des personnes dénombrées étaient de jeunes adultes (18-25 ans), entre 30 et 50% étaient issues de l'immigration et un quart ont un passé en institution, principalement psychiatrique mais également en prison ou en institution d'aide à la jeunesse. Par ailleurs, entre 20 et 30% de la population recensée souffrent de problèmes de santé mentale et d'assuétude. Si le sans-abrisme et l'absence de chez-soi sont plus répandus dans les grandes villes, avec six personnes dans cette situation pour 1000 habitants, les plus petites cités ne sont pas épargnées, avec une proportion d'entre 0,5 à 1 personne en situation de logement instable pour 1000 habitants.