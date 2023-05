Sans-abrisme : Dinant va accueillir un dispositif « Housing First »

Si, pour la plupart de ces communes rurales, on ne dispose d’aucunes données chiffrées, il semblerait que le nombre de personnes sans domicile fixe ait augmenté à Dinant ces dernières années. "L’expérience des travailleurs de terrain tend à le montrer", avance Delphine Claes, présidente du CPAS. "Par exemple, on observe des personnes fuyant la violence des grandes villes pour venir sur notre territoire, sans pour autant y avoir d’amis ni de famille. Elles espèrent trouver chez nous un meilleur accueil et de meilleurs services. " Problème : dans l’arrondissement de Dinant, il n’y a pas d’abris de nuit et les services sociaux sont, en fait, souvent débordés.

Dans ce contexte, un dispositif "Housing First" pourrait donc combler un vide, même si le défi s’annonce de taille dans une zone rurale où la problématique est peu connue et où les réalités, en matière de services, de distance et de mobilité sont différentes de celles des centres urbains. "Nous comptons sur les acteurs sociaux existants pour tenter de cerner cette réalité et les besoins qui en découlent ", explique François Prumont, coordinateur du projet. "L’idée est de partir de Dinant, où la problématique est mieux connue, et de progressivement rayonner sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement." Pour l’asbl Logement et Insertion, la première étape est de trouver des propriétaires publics et privés qui acceptent de louer leurs biens. Elle espère parvenir à reloger de manière durable une vingtaine de personnes d’ici à 2025.