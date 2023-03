Sans-abrisme : davantage de femmes dans le Brabant wallon qu'ailleurs dans le pays

Ce qui ressort également de l'enquête, outre la représentation des femmes et des enfants, c'est que 20% des personnes bénéficient du revenu d'un travail, revenu qui ne leur permet donc pas de se loger dignement. Et vivre à la rue, cela, on le savait déjà, va souvent de pair avec un problème de santé mentale ainsi qu'avec la consommation de substances toxiques, à commencer par l'alcool.

L'intérêt de cette enquête, c'est évidemment d'instaurer des politiques publiques qui puissent prendre en compte les réalités de terrain, avec leurs spécificités. Dans le Brabant wallon, le dernier exemple en date étant l'installation d'un dispositif d'urgence composé de plusieurs lieux d'hébergement temporaire.