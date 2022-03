Sans abrisme : "C’est ça qui a changé : on donne d’abord un logement"

Par le passé, on a bien vu que des programmes comme Housing First ou d'autres projets bruxellois comparables, qui ont accordé à des sans abri un logement et un accompagnement multidisciplinaire, ont obtenu, un an après, un résultat positif pour 90% des personnes, même avec les problématiques les plus lourdes. Elles sont restées dans le logement.

Les Etats-Unis ont d'ailleurs étudié que cela coûte même moins cher d'accorder aux sans abri un logement que de faire toutes ces interventions sociales, médicales ou policières en rue. Et c'est éthiquement plus correct.

Cette excuse de ces clochards qui ne veulent pas se faire aider, cela ne fonctionne plus. Cela veut dire qu'il y a une responsabilité politique différente.

"C'est clair qu'il faut des réponses différentes pour une personne qui a passé 10 ans dans les rues ou sous une tente, un jeune de 18 ans qui vient d'être lâché par sa famille ou de fuir des violences familiales, ou une femme monoparentale de 40 ans, avec 3 enfants. Il faut une panoplie de solutions à proposer, une bonne coordination et concertation entre ces différentes aides à mettre en place."

Il faut répondre à un problème de logement par un logement. Cela semble assez simple, mais ce n'était pas suffisamment le cas jusqu'à présent.