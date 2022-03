Sans-abrisme à Namur : Plus de 1000 personnes sont concernées

On le sait, la Ville de Namur et le Relais social urbain namurois, qui la conseillent dans sa stratégie de lutte contre la précarité, visent la fin du sans-abrisme pour 2030. Ils veulent y arriver en augmentant le nombre de logements disponibles, notamment via la création de logements publics et le développement du "Housing first". Une réflexion sur le rôle de l’abri de nuit doit également être lancée, dans la foulée du décès d’un sans-abri qui refusait de s’y rendre en janvier dernier. Le décès, ce mardi 16 mars, d’une autre personne sans logement, à Jambes, de cause naturelle, ravive un sentiment d’urgence chez les acteurs sociaux. Le dénombrement de la Fondation Roi Baudouin, qui va très loin dans le détail (répartition homme-femme, catégories d’âge concernées, passé institutionnel des personnes, état de santé) doit servir d’outil de référence pour avancer dans la réflexion. "Nous allons analyser les conclusions du recensement et avancer dans des solutions structurelles et pérennes", confirme Bruno Adam.