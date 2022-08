Sanna Marin dans la tourmente : comment une simple fête entre amis a-t-elle pris de telles proportions ?

Au-delà de ce cas spécifique - qui provient d'une fuite sur les réseaux sociaux et non d'une volonté de la mandataire - cette affaire rappelle la frontière de plus en plus ténue entre vie privée et vie publique avec laquelle les politiques doivent composer.

"Aujourd'hui on ne fait plus vraiment la différence entre une communication ou une information de type prise de parole gouvernementale ou un extrait d'un passage média, ici par exemple, et une vidéo ludique avec des animaux ou dans un cadre plus privé. Donc, tout a tendance à se mélanger, analyse Nicolas Baygert. Pourquoi ? Parce que c'est cette fameuse recherche du capital sympathie (Ndlr : de la part de la personnalité politique). C'est d'une certaine manière la volonté de faire réagir sa communauté, et c'est là que le politique intervient finalement comme un community manager : il s'adresse à sa communauté, à ses followers pour les faire réagir, pour observer sa popularité en temps réel. On n'a plus besoin des sondages d'opinion, on voit très bien si quelque chose plaît ou ne plaît pas. Et donc, on va alimenter son audience, sa communauté, dans un processus de dévoilement."

Reste à voir jusqu'où le politique est prêt à placer ce curseur et jusqu'où le grand public et les opposants sont prêts à l'accepter.