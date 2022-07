43,5% des femmes ont mal vécu leurs premières règles : "Sang rougir", une campagne pour briser les tabous autour de la menstruation

Plusieurs joueuses de tennis comme, Monica Puig, ont également relevé le problème à Wimbledon où la tenue blanche est également exigée pour les joueuses qui entrent sur le court.

L’importance de libérer la parole

D’où l’importance de donner l’accès à l’information (dès le plus jeune âge) sans devoir la chercher et en discuter pour essayer de libérer la parole : "Ce sont des sujets qui ne sont pas forcément discutés dans les familles ou mal discutés. Et donc, c’est très important d’avoir des informations claires et faciles d’accès pour tout le monde", explique Alice Gaspar.

Comme il est tout aussi important, selon elle, "de mettre en évidence ces produits menstruels pour ne pas devoir cacher ses tampons quand on doit aller aux toilettes et que cette problématique soit prise en compte".

Et d’ajouter qu'"il y a autant de règles que de personnes menstruées. Chacun le vit différemment et je crois que c’est aussi important de se dire qu’il y a des gens qui ont des règles pas du tout problématiques et que cela n’influence pas du tout leur vie ; il y a aussi énormément de personnes qui régissent leur vie sociale, leur vie professionnelle, autour de leurs règles".

Des BD explicatives et des soirées d’échanges

Pour aider ces personnes à mieux vivre leurs menstruations, cette campagne mise sur une série de doubles planches de BD explicatives qui seront diffusées jusqu’à la fin de l’été sur le site web de la FCPF-FPS, sa page Facebook et son compte Instagram.