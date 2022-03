Sandwichs : le Jambon Beurre

Le jambon beurre, c’est le sandwich préféré des Français, inconnu sous ce nom chez nous, car nous sommes plutôt le pays du " club " ou du " jambon fromage ", le jambon beurre, ou encore le " parisien ", c’est de la baguette, du beurre doux et du jambon, pas de quoi en faire une chronique à première vue, si ce n’est pour vider la question essentielle : " cornichons ou pas cornichons ? ", on y reviendra.

Pourtant, en France, on voit débarquer le sandwich au début du XIX° et un siècle plus tard, vers 1930, il devient populaire comme en-cas pari les ouvriers parisiens. Les chiffres datent de 2017 et je ne les ai pas vérifiés, mais on parle de 1.2 milliards de " jambons beurre " en France par an sur un total de 2.4 milliards de sandwichs. Malheureusement, le jambon beurre, dont le prix moyen en France est légèrement au-dessus des 2.50 euros est bien souvent maltraité. Il peut-être, à l’instar du sandwich " américain " en Belgique, la meilleure et la pire des choses.

On va me dire, pourquoi donc faire des chichis pour un produit qui ne sert qu’à étancher la faim rapidement et qui doit coûter le moins cher possible ? Parce que justement, désolé si je parle de moi, j’aime tellement le vrai bon jambon beurre, qu’il m’arrive de m’en préparer même comme vrai repas en tête à tête avec moi-même. On l’a dit, le jambon beurre s’appelle aussi le " parisien ", probablement parce qu’à Paris il y a une spécialité qui a presque sombré dans l’oubli, le " jambon de Paris ". Une merveille de jambon cuit, " jambon blanc ", cuit au bouillon avec l’os.

Une belle cuisse de vrai cochon breton.

On laisse l’os dedans, un salage via le système veineux et une cuisson à basse température en torchon. C’est comme cela que travaille encore Yves Le Guel qui produit le " Prince de Paris''. Et on en trouve parfois de par chez nous, sinon, faites le voyage. Bref, une vraie baguette au levain, du beurre doux à température ambiante, du ''Prince de Paris'' coupé main, même pas de cornichons, croyez-moi, c’est le Nirvana !