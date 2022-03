Sandwichs façon Bao

Momofuku, en avez-vous déjà entendu parler ? C’est un restaurant à Las Vegas, du chef d’origine coréenne David Chang, qui s’est fait une réputation mondiale avec son ''Pork Belly Bun''. Un chausson de pâte à pain cuit vapeur farcie de poitrine de porc et de sauce hoisin (la sauce aux haricots du canard laqué), et ce chausson, c’est un bao.

Qu’est-ce donc que ce bao ? De la pâte à pain, de à base de farine de blé très tamisée et cuite à la vapeur. Je vous avoue que pendant des années, j’étais convaincu que c’était de la farine de riz. Et dedans ? Des choses merveilleuses. Le bao, les baos, y en a de toutes sortes. Des gros des petits, des fourrés, des pliés, mais ça me fait le même truc à chaque fois, surtout les baos ronds qui cachent la farce à l’intérieur, j’ai juste envie de plonger dedans. Et donc grâce à David Chang et son Momofuku le bao est devenu célèbre.

La reine du bao en Europe : Adeline Grattard, dans son Yam Tcha à Paris, j’ai encore là dans mes papilles un bao amarena stilton accompagné d’un porto vintage, là aussi j’ai fait un bond d’un cran envers mes semblables.

Du bao en Wallonie ; déjà il y a tout ceux qui font des baos sans savoir que c’est à la mode, comme le Tai Hon, chaussée de Wavre à Bruxelles où nous avons un plat ainsi identifié : " le tigre qui mord le cochon ", du cochon, donc, du lard, dans un petit pain qui simule le tigre. Sinon, en mode bao deux points zéro j’ai épinglé sans avoir encore essayé, Bao Bao à Namur et Ninja Ramen à Liège. A Bruxelles, nous avons Bao Bang Bang et Bobbi Bao.

Mais regardez autour de vous, car outre les adresses qui se veulent "100% bao", il y a de plus en plus de restaurants asiatiques et notamment chinois qui font du "dim sum" maison de chez maison, et dans ces "dim sum", il y a quantité de baos !