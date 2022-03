Sandwichs : Bacon-Lettuce-Tomato

Bienvenue dans le monde de ce que l’on appelle (sans trop savoir de quoi on parle) les clubs sandwichs. Ici, les ingrédients sont, du pain de mie, du bacon, et plus précisément du lard de poitrine coupé fin, de la laitue et de la tomate.

Si l’ascendance du BLT est à chercher du côté des sandwichs anglais "pour aller avec le thé", il est indéniablement américain et son succès daterait d’après la seconde guerre mondiale, quand les ingrédients qui le composent sont devenus faciles d’accès. Pas de bon bar de grand hôtel, sans un bon BLT, car il est devenu un standard de la cuisine internationale, quand elle est noble, pas quand elle se contente de reproduire des standards en les abrutissants avec des produits sans âme ni goût.

Pour bien comprendre le BLT, il faut, pareil que pour nombre de sandwichs et autres plats garnis, arrêter de considérer la partie végétale (les tomates et la salade) comme une simple garniture. C’est clair que pour le moment, c’est un peu trop tôt en saison, mais je vous invite à fourbir vos armes une fois la saison des vraies tomates revenues, pour vous intéresser autant à la qualité de la laitue et des tomates qu’à celle du pain et du bacon.

Donc, on grille du bon pain de mie, juste un peu, on le tartine légèrement d’une vraie bonne mayo, on ajoute des tranches de tomates (saler légèrement les tomates) et de feuilles de vraie laitue bien pommée. Au choix, on émincera les feuilles de laitue ou on les laisse entières. Le bacon sera "raidi" à la poêle, puis rajouté au-dessus du végétal. On referme et on coupe en triangles que l’on pourra maintenir à l’aide d’un cure-dents. Voilà, un LT, avec un peu de B, le secret du BLT !