Sandrine Kiberlain : ses confidences sur son divorce avec Vincent Lindon

Pour Sandrine Kiberlain, cette rupture reste tout de même un épisode douloureux. "Quand la première histoire d'amour à laquelle je croyais s'est arrêtée, ça a été un choc", avoue-t-elle, avant de poursuivre : "J'ai mis du temps avant de recommencer. Mais on apprend de ses ruptures. Aujourd'hui, je n'ai plus de mal à partir. L'important, c'est de garder les gens qu'on aime près de soi."

Elle ajoute à cela : "Vincent, c'est la famille. Quand on s'est quittés, je savais qu'on ne se perdrait pas. Mais je ne savais pas comment faire. On venait de passer dix ans ensemble, on avait une petite fille, j'avais la trentaine à peine, je n'en étais pas à ma dixième séparation, alors le chagrin... C'était très dur. J'ai mis du temps à accepter l'idée que ma fille vive avec des parents divorcés, moi qui n'avais pas connu ça. Mais on invente, et on construit."

La relation qu'elle qu'elle a concervée avec le père de sa fille est précieuse : "Aujourd'hui, on se soutient à distance, et on est suffisamment complices dans la vie pour être partenaires à l'écran. C'est très, très bizarre, mais on arrive à le jouer. Finalement, je ne suis pas si loin du modèle familial : on s'aime pour la vie, même si on s'aime autrement. On a réussi ce truc-là. Pas sans mal, mais on l'a fait. C'est précieux, on le sait. Alors on ne salit pas..." Des confidences émouvantes.