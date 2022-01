Sandrine Kiberlain réalise son premier long-métrage avec "Une jeune fille qui va bien"

"Quand on écrit, on écrit sur soi, et bien sûr je me suis projetée au même âge, à mes débuts d’actrice et tout ce qu’on ose à cet âge-là", poursuit celle qui a joué dans plus de 60 films ("Mademoiselle Chambon", "Polisse", "En avoir ou pas"…) et dit n’avoir jamais oublié ses premiers compagnons du Conservatoire.