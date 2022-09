Sandrine Kiberlain loue le cadrage "très subtile" de la caméra dans "Chronique d'une liaison passagère"

Sandrine Kiberlain était l'invitée d'Entrez Sans Frapper pour le film Chronique d'une liaison passagère d’Emmanuel Mouret, qui sort le 14 septembre. L'actrice a salué le travail du réalisateur : la caméra suggère subtilement les sentiments contradictoires des personnages.

Charlotte, mère célibataire jouée par Sandrine Kiberlain, et un homme marié, interprété par Vincent Macaigne, deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité.