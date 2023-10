Sandra Kim nous dévoile le secret très étonnant de son nom de scène

Lorsque Fanny évoque avec Sandra Kim les programmes TV comme The Voice, la chanteuse avoue avoir un énorme "crush" sur le présentateur mythique Nikos Aliagas. Un moment qui n’a pas manqué de faire rire notre Fanny Jandrain :

" Je suis amoureuse de Nikos depuis le début. Quand je le vois, je transpire, je deviens toute rouge,… Je l’ai d’ailleurs rencontré un jour sur un spectacle d’Adamo au Cirque Royal.

Quand je me suis retrouvée nez à nez avec lui, il m’a adressé la parole en me disant " Mais oui, je te connais, tu as gagné l’Eurovision,.. ". Vous n’imaginez pas à quel point j’étais contente qu’il me reconnaisse ! On a ensuite fait une photo ensemble. Je vous promets, sur cette photo, on me voit transpirer, c’était affreux.

Je l’ai revu plus tard à son vernissage lors de son expo photo à Bruxelles. Il m’a à nouveau reconnue et ça m’a tellement fait plaisir ! Nikos, c’est Nikos ! On ne peut pas le critiquer devant moi car c’est mon Nikos ! ", ajoute-t-elle en riant.



Pas de peur à avoir avec cela car nous aussi, on l’aime beaucoup Nikos !