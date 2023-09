Sandra Kim : Les coulisses de son succès à l’Eurovision

Sa vie personnelle est impactée mais aussi le quotidien de son entourage proche : " quand on gagne l’Eurovision, on passe de l’anonymat à la lumière. Ce n’est pas évident. Ma petite soeur n’était plus que la soeur de Sandra Kim. C’est très embêtant. " Explique-t-elle. Pourtant, Sandra Kim n’a pas de regrets, son expérience lui a été bénéfique : " quelque part… je suis contente, j’ai découvert des choses par moi-même. Je n’ai peut-être pas été à l’école derrière un banc mais j’ai beaucoup appris ! "