Sandra Kim et David Jeanmotte illuminent le plateau de cette 6ème émission de Drag Race Belgique

Si le look et les accessoires font partie des éléments incontournables dans la vie d’une drag queen, David Jeanmotte met également un point d’honneur sur l’attitude et la sincérité dégagées par nos queens. Pour lui, on a beau être la plus belle drag queen au monde, s’il n’y a aucun échange avec le public, ça ne fonctionnera pas :

Selon moi, une bonne drag doit créer un réel échange et savoir jusqu’où elle peut aller dans l’extravagance et dans sa façon d’être pour que la magie opère. S’il n’y a pas de magie, ça ne sert à rien. Le but n’est pas de choquer mais d’échanger quelque chose, que ce soit visuellement ou humainement. Une drag n’est pas nécessairement fine, ronde, bleue ou blonde, c’est quelqu’un qui a une interaction. Quand elle arrive, il doit déjà y avoir l’effet " waouw ". C’est ça qui va donner le premier sourire. Et puis avec l’échange, une empathie va se créer. C’est ça pour moi le métier de drag. – David Jeanmotte.