Sandra Bullock, une carrière en dents de scie, entre Golden Globe et … Razzie Award

L’actrice américaine Sandra Bullock est de retour dans les salles avec le film Le secret de la cité perdue, qui sort au cinéma ce 20 avril. À ses côtés, des stars non moins célèbres qu’elle, à savoir Channing Tatum et Daniel Radcliffe. Mais Sandra crève l’écran, comme elle le fait depuis 40 ans ! Petit récap' de sa carrière, entre succès et bides monumentaux.

Sandra Bullock commence sa carrière très jeune. Alors qu’elle passe la plus grosse partie de son enfance en Allemagne, elle rêve déjà de jouer dans des films et obtient des petits rôles de figuration. Lorsqu’elle arrive aux Etats-Unis, elle se destine d’abord au théâtre. En 1990, c’est pourtant un studio de production qui l’appelle : elle est choisie pour incarner le rôle de Tess McGill dans la série Working Girl, inspirée du film du même nom dans lequel jouait la célèbre Mélanie Griffith. Ce rôle ne lui plaît pas et en plus, la série est un échec : la diffusion s’arrête au bout du 7e épisode….