Sandra Bullock : son compagnon Bryan Randall est décédé à l’âge de 57 ans

L’actrice oscarisée Sandra Bullock est en deuil. Son compagnon depuis 2015, Bryan Randall, est décédé ce lundi 5 août à l’âge de 57 ans. Après avoir mené un combat en privé contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot, il a succombé à la maladie.

Bryan Randall a commencé sa carrière comme mannequin avant de devenir photographe de mode. C’est en tant que photographe qu’il avait rencontré l’actrice en 2015, lors de l’anniversaire de son fils.

La nouvelle de sa mort est parvenue le lundi 7 août dans un communiqué. Sa famille écrit qu’il "est décédé paisiblement après une bataille de trois ans" contre la maladie. "Bryan a choisi très tôt de ne pas dévoiler son combat contre la SLA et ceux d’entre nous qui se sont occupés de lui ont fait de leur mieux pour honorer sa demande."

Ses proches remercient également le personnel soignant : "Nous sommes immensément reconnaissants aux médecins infatigables qui ont traversé avec nous cette épreuve et aux incroyables infirmières qui sont devenues nos colocataires, sacrifiant souvent leur propre famille pour être avec la nôtre."

La sœur de Sandra Bullock, Gesine Bullock Prado, lui a également rendu hommage sur son compte Instagram et encourage à faire des dons pour la recherche. "La SLA est une maladie cruelle, mais il est réconfortant de savoir qu’il avait le meilleur des gardiens en la personne de ma merveilleuse sœur et du groupe d’infirmières qu’elle a réunies et qui l’ont aidée à s’occuper de lui dans leur maison" écrit-elle.