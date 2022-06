Sandra Bullock décide de faire un break dans sa carrière

En effet, l’actrice aux 50 films et productrice oscarisée a décidé de mettre sa carrière en pause pour une durée indéterminée.

Sandra Bullock est actuellement à l’affiche du film " The Lost City " avec Daniel Radcliff et Chaining Tatum. Dans ce film, Sandra Bullock interprète le personnage de Loretha, une écrivaine à succès qui vit reclus et écrit des histoires qui mélangent aventure et romance, avec un certain Alan comme personnage principal. Lors d’une tournée promotionnelle, Loretha se fait kidnapper par un richissime milliardaire excentrique qui veut à tout prix retrouver un trésor perdu dans un village antique.

Lors d’une interview pour le magazine américain The Hollywood Reporter, Sandra Bullock explique qu’elle allait faire une pause dans sa carrière afin de se consacrer exclusivement à ses enfants. Elle raconte aussi : "Je ne veux pas être redevable à l’emploi du temps de qui que ce soit d’autre que le mien ". Elle ajoute ensuite qu’elle est épuisée : " Je suis tellement fatiguée et je ne suis tellement plus capable de prendre des décisions saines et intelligentes pour l’instant, je le sais."

Quant à une hypothétique suite du film " The lost city ", des sources de Paramount expliquent qu’ils aimeraient bien continuer à trouver d’autres trésors avec Sandra Bullock. Affaire à suivre !