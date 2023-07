Sander Loones (N-VA) : "La Belgique, ce n’est pas du faire, c’est du faire semblant"

"C’était quoi le défi des pensions ? C’était de trouver 30 milliards d’euros pour compenser le coût du vieillissement, des pensions, et des soins de santé. Qu’a fait le gouvernement ? Juste l’inverse. […] On n’a pas tenu notre promesse à l’Europe, et on ne peut pas assurer que les pensions seront payées."

En ce jour de fête de la Communauté flamande, le député Sander Loones (N-VA), dans l’opposition au fédéral, est venu sur la Première dire tout le mal qu’il pensait de la réforme des pensions présentée ce lundi par le Premier ministre et la ministre de Pensions, tout en rappelant les revendications nationalistes de son parti.

"Dans les rues de Paris, il y a de grandes révoltes, mais vous savez que la France est beaucoup plus avancée que la Belgique pour garantir les pensions ? Même en Grèce et au Portugal, la situation des pensions est meilleure. Ici, le gouvernement essaie juste de vendre qu’il a conclu un grand accord. La Belgique, ce n’est pas du faire, c’est du faire semblant. A l’origine du problème, il y a le gouvernement, mais le problème est beaucoup plus profond. C’est le système institutionnel qui nous bloque tous."

Pour passer à un modèle confédéral, la N-VA pourrait-elle s’allier au Vlaams Belang ? A l’approche des élections, le parti d’extrême droite multiplie les appels du pied en ce sens. "Notre nationalisme est complètement différent, répond le député. C’est un nationalisme ouvert au monde, qui ne choisit pas la voie de la discrimination. Et nous voulons mener une politique de centre droit, alors que le Vlaams Belang, au niveau socio-économique, est un parti de gauche, parfois même plus radical que le PTB." Sander Loones argumente, mais il ne dit pas non.