Sander Gillé et Joran Vliegen se hissent en finale à Pune

Sander Gillé (ATP 60 en double) et Joran Vliegen (ATP 61 en double) se sont qualifiés pour la finale du tournoi de tennis ATP 250 de Pune, une épreuve sur surface dure dotée de 642.735 dollars, vendredi, en Inde. La paire belge, tête de série N.4, s'est jouée 7-6 (7/3), 7-6 (7/4) du duo tête de série N.1 composé de l'Américain Rajeev Ram et du Britannique Joe Salisbury, respectivement 3e et 4e mondiaux en double. La rencontre a duré 1 heure et 36 minutes.

Gillé, 31 ans, et Vliegen, 29 ans, tenteront de décrocher leur sixième titre sur le circuit ATP. Les deux Belges s'étaient imposés à Zhuhai, Gstaad et Bastad en 2019, à Nur-Sultan en 2020 et à Singapour l'an passé. Ils comptent aussi deux défaites en finale, à Kitzbühel en 2019 et à Munich l'an passé. Vliegen a aussi disputé une finale en double mixte à Roland-Garros, l'an passé, aux côtés de la Norvégienne Ulrikke Eikeri. En finale, Gillé et Vliegen rencontreront soit les Britanniques Julian Cash et Henry Patten, soit les Indiens et N.Sriram Balaji et Jeevan Nedunchezhiyan.