Sander Gillé et Joran Vliegen filent en huitièmes de finale

Après s'être payé le scalp des tenants du titre au premier tour, Sander Gillé et Joran Vliegen ont réussi une nouvelle belle perf' sur la terre battue de Roland-Garros en double vendredi.

Sander Gillé, 31 ans, et Joran Vliegen, 28 ans, ont battu au deuxième tour du double messieurs les Australiens Luke Saville (ATP 69 en double) et Jordan Thompson (ATP 170 en double), tous les deux 28 ans, en trois manches: 6-2, 3-6 et 6-3 en 1 heure et 48 minutes de jeu, convertissant leur première balle de match.