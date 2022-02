Sanctions occidentales envers la Russie : "La seule arme qu’ils avaient en main pour faire au moins réfléchir Poutine"

Le début d’une "invasion de l’Ukraine" ?

Alors, à quoi faut-il s’attendre de la part de Vladimir Poutine dans les jours et les semaines à venir ? "Personne ne sait ce que Poutine a en tête, même à Moscou", répond la spécialiste de la Russie.

Par contre, "ce qu’il a comme objectif global – et il l’a dit et répété depuis la fameuse conférence de Munich de 2007 – c’est que la Russie soit partie prenante comme partenaire égal de tout ce qu’il se passe, qui concerne le monde et notamment la sécurité européenne."