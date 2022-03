Sanctions : face à une première échéance de paiement, la Russie fera-t-elle défaut ?

Si la Russie ne peut payer une période de 30 jours commencera au bout de laquelle la Russie sera déclarée en défaut de paiement sur sa dette extérieure, une première depuis 1918, quand Lénine avait renié les obligations du pays.

Mais un certain flou demeure autour de cette première échéance. Les analystes de JP Morgan estiment eux que ces paiements devraient être possibles. Le Trésor américain précise que le paiement des intérêts est possible jusqu’au 25 mai 2022, pour les personnes américaines, sur les obligations émises avant le 1er mars 2022 par la Banque centrale de Russie, un fonds souverain russe, ou le ministère des Finances. Après cette date, il leur faudra une autorisation pour continuer à recevoir ces paiements.

Les sanctions occidentales ont paralysé une partie du système bancaire et financier russe et provoqué un effondrement du rouble. Un défaut de paiement coupe un État des marchés financiers et compromet son retour pour des années.