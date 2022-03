Sanctions européennes et guerre en Ukraine : sept banques russes exclues de Swift, RT et Sputnik interdits de diffusion

Destinée à couper en partie l’économie russe de la finance mondiale, l’exclusion de Swift vise VTB, la deuxième plus grosse banque de Russie, ainsi que Bank Otkritie, Novikombank (financement de l’industrie), Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank et VEB (banque de développement du régime). Ces établissements "sont les premiers concernés par le financement de l’effort de guerre" de Moscou en Ukraine, a expliqué un responsable européen, affirmant qu’environ un quart du volume du système bancaire russe est concerné par cette exclusion.

La mesure sera effective à partir du 12 mars.

Deux établissements liés aux ventes d’hydrocarbures sont en revanche épargnés : Sberbank, première banque du pays, et Gazprombank, bras financier du géant des hydrocarbures, par lesquelles transitent la plupart des paiements pour les livraisons de gaz et pétrole russes à l’UE. L’Allemagne et l’Italie avaient craint ces derniers jours de ne plus pouvoir payer leurs approvisionnements de gaz russe.