Sanctions économiques, arnaque et polémique, un Grand Cactus sous hautes tensions, ce jeudi 3 mars sur Tipik Tv

Les interventions armées en Ukraine et les sanctions de l’Europe envers la Russie, l’affaire de l’arnaqueur de Tinder qui a fait l’objet d’un documentaire "choc", et le "Gaufregate" d’Angèle aux Victoires de la Musique, découvrez le programme de la prochaine émission.

Sommes-nous entrés dans une troisième guerre mondiale ? En tout cas, l’Europe vit ses heures les plus sombres depuis 1945. Les relations entre Vladimir Poutine et le reste du monde sont au point mort. Quelles sanctions l’Europe va-t-elle prendre ? Le Président du Conseil européen, Charles Michel, la Ministre des Affaires étrangères, Sophie Wimès et la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder feront le point dans le Grand Cactus.

Les applications de rencontre. Un phénomène qui a fait naître beaucoup de nouvelles histoires d’amour, mais qui a aussi ses côtés pervers, et certains en profitent ! C’est le cas de "L’arnaqueur de Tinder", un faux riche qui a courtisé des jeunes femmes sur le fameux site de rencontre, pour leur escroquer des sommes folles d’agent. Cette histoire a fait l’objet d’un documentaire choc sur Netflix ! Aujourd’hui, le principal intéressé crie au scandale et au mensonge. Il viendra clame son innocence dans l’émission.

La chanteuse Angèle est au cœur d’une mini-polémique, voire d’une tempête dans un verre d’eau. Lors de sa prestation aux Victoires de la Musique, début février, elle est apparue sur une gaufre géante en chantant "Bruxelles je t’aime". Certains puristes estiment qu’il s’agissait plutôt d’une gaufre de Liège ! Cette question essentielle mérite qu’on en débâte dans le Grand Cactus, avec des invités passés au gaufrier !

James Deano partira à la rencontre d’une nouvelle génération de chanteurs locaux, aux noms de scène "appétissants".

Retrouvez aussi les "©actus en vrac", la parodie de "Jardins et Loisirs" de Martin Charlier, le "Micro-terroir" complètement gaufré de Freddy Tougaux, et le magazine "Enquêtes Intimes", qui s’infiltrera dans le quotidien de Eliaurette, socialophile. Elle ne peut s’empêcher de vivre en reproduisant les faits et gestes inhérents au Parti Socialiste.

Le Grand Cactus saison 7, c’est ce jeudi 3 mars dès 20h35 sur Tipik Tv et sur Auvio!