Sanctions contre la Russie : Moscou passe outre et continue à vendre son bois en Europe, révèle le Soir

L'interdiction européenne d'importer du bois russe est en vigueur depuis le 10 juillet de l'an dernier, les revenus générés par le commerce du bois contribuant à financer la guerre en Ukraine. Une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) publiée mercredi par Knack, De Tijd et Le Soir tend pourtant à monter que ce commerce perdure via des chemins détournés élaborés pour contourner les sanctions.

L'interdiction d'importation du bois russe fait partie cinquième paquet de sanctions européennes à l'encontre de Moscou, parce que le bois "fournit à la Russie des revenus importants qui lui permettent de lancer des actions visant à déstabiliser la situation en Ukraine". Les forêts y sont en effet propriétés de l'État. La Russie dispose de plus de 800 millions d'hectares de forêts, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Le pays est l'un des principaux exportateurs mondiaux de bois. La Chine est le plus grand marché pour le bois russe, mais l'Europe était également un partenaire commercial important jusqu'à récemment. Selon l'ONG Earthsight, les importations européennes de bois russe représentaient 3,7 milliards d'euros en 2021, l'année précédant le conflit ukrainien. En 2021, la Belgique importait par exemple près de 700.000 tonnes de bois russe, selon les chiffres des douanes, note ainsi Le Soir. Ce qui faisait de la Russie notre premier partenaire commercial, hors UE. Depuis, ce commerce a largement cessé. Mais pas complètement. Fedustria, la fédération belge de l'industrie du textile, du bois et de l'ameublement, indique aux trois quotidiens que ses entreprises membres et elle-même reçoivent régulièrement des propositions d'achat de bois et de produits du bois, par exemple du contreplaqué, "dont nous supposons qu'il provient de Russie ou de Biélorussie". Ce bois passe ensuite par des pays tels que la Turquie, la Chine ou le Kazakhstan. L'analyse des statistiques sur le bois (et le liège) fournies par Eurostat fait apparaître quelques tendances notables. Un certain nombre de pays apparus sur les routes pour contourner l'interdiction d'importation semblent avoir fourni à la Belgique beaucoup plus de bois qu'auparavant. Chaque trimestre, l'UE importait par exemple près de 10.000 tonnes de bois d'origine turque en 2021, écrit le Soir. Ce nombre est passé à plus de 66.000 tonnes sur le dernier trimestre 2022.